США — Швеция: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В четвертьфинальном матче на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Швеции. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная США в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх. Команда Швеции завершила групповой этап на третьей строчке, набрав шесть очков в трёх встречах, а в 1/8 финала обыграла Латвию (5:1).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
