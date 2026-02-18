Расписание матчей ВХЛ на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 февраля 2026 года (время московское):

18:30. «Металлург» – «Зауралье»;

18:30. «Сокол» – «Омские Крылья».

18:00. «Динамо-Алтай» – «Рубин»;

18:30. «Дизель» – «Ижсталь»;

18:30. «Рязань-ВДВ» – «Торос».

18:00. «Динамо» СПб – «Торпедо-Горький»;

18:30. АКМ – «Молот»;

18:30. СКА-ВМФ – «Химик».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 89 очков в 53 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.