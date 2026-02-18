Расписание матчей КХЛ на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Сибирь» – «Амур»;

17:00. «Трактор» – ХК «Салават Юлаев»;

17:30. «Динамо» Мн – «Спартак»;

18:00. «Торпедо» – «Шанхайские Драконы»;

19:00. СКА – «Северсталь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очками после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр.