Расписание матчей МХЛ на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 18 февраля, пройдут два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 февраля 2026 года (время московское):

13:00. МХК «Динамо» СПб – «Тайфун»;

16:30. МХК «Молот» – «Снежные Барсы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 50 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.