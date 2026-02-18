Долганов провожал шайбу, «Локомотиву» напоминали о Кубке Гагарина. Фото победы ярославцев

17 февраля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу одержали ярославцы со счётом 1:0.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Единственная шайба была заброшена ещё на третьей минуте матча. Отличился нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал защитник Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт седьмой «сухой» матч в нынешнем сезоне. По этому показателю он лидирует в КХЛ.