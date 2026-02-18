Скидки
Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отпуска в Дубае

Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отпуска в Дубае
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с американским клубом, сообщает телеграм-канал команды россиянина. 40-летний нападающий принял участие в необязательной тренировке, состоявшейся во вторник в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.

«Кэпиталз» впервые провели занятие на льду после начала олимпийской паузы на льду. Овечкин вернулся из Дубая, где провел часть перерыва, отдыхая вместе с семьей.

В среду «Вашингтон» проведёт первую полноценную тренировку. Первый матч команды после оимпийского перерыва состоится 25 февраля с «Филадельфией Флайерз». На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

