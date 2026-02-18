Радко Гудас рассказал, как сборной Чехии нужно играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ

Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался, как противостоять суперзвезде сборной Канады Коннору Макдэвиду. Чешская и канадская сборные встретятся между собой в рамках четвертьфинального матча мужского олимпийского турнира по хоккею в Милане.

«Мне нужно поговорить с Джоном Купером [и сказать ему], чтобы он не выпускал его на лёд (улыбается). Нужно просто стараться как можно больше находиться в центре площадки и не давай ему разогнаться. Постараться перекрыть центр… Это будет очень сложно», — цитирует Гудаса журналист Марк Мастерс в соцсети Х.

Матч состоится сегодня, 18 февраля, и начнётся в 18:40 мск.