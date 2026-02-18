Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радко Гудас рассказал, как сборной Чехии нужно играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ

Радко Гудас рассказал, как сборной Чехии нужно играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ
Комментарии

Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался, как противостоять суперзвезде сборной Канады Коннору Макдэвиду. Чешская и канадская сборные встретятся между собой в рамках четвертьфинального матча мужского олимпийского турнира по хоккею в Милане.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нужно поговорить с Джоном Купером [и сказать ему], чтобы он не выпускал его на лёд (улыбается). Нужно просто стараться как можно больше находиться в центре площадки и не давай ему разогнаться. Постараться перекрыть центр… Это будет очень сложно», — цитирует Гудаса журналист Марк Мастерс в соцсети Х.

Матч состоится сегодня, 18 февраля, и начнётся в 18:40 мск.

Материалы по теме
Отдушина для гения. Почему для Макдэвида игра за сборную Канады — это отдых?
Отдушина для гения. Почему для Макдэвида игра за сборную Канады — это отдых?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android