Какой четвертьфинал Олимпиады по хоккею вызывает у вас наибольший интерес?

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча 1/4 финала.

Расписание хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 18 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Словакия — Германия;

18:40. Канада — Чехия;

20:10. Финляндия — Швейцария;

23:10. США — Швеция.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.