Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на Олимпиаде

Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против защитника сборной Франции и «Гренобля» Пьерра Кринона на основании жалобы вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора, сообщает газета Le Dauphiné Libéré. Слушание состоится 27 мая.

В ноябре прошлого года 30-летний игрок получил семиматчевую дисквалификацию за свои действия в матче между «Греноблем» и «Анже». В этой игре по ходу драки он бил уже лежавшего на льду оппонента, а потом сорвал с вратаря О’Коннора маску и нанёс несколько ударов по голове. Сообщается, что первоначальная жалоба голкипера на поведение Кринона была отклонена.

Но после драки Кринона с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 прокурор Гренобля решил возбудить дело по обвинению в умышленном насилии. Отметим, после драки в матче с Канадой Кринон был отстранён от матчей сборной Федерацией хоккея Франции.