Мартин Нечас сравнялся с Ягром по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ

Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас отметился голом и результативной передачей в победном матче 1/8 финала с Данией (3:2). Всего в текущем олимпийском турнире на счету Нечаса семь очков — три гола и четыре передачи. Нечас сравнялся с Яромиром Ягром (2006 год) по количеству очков за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.

Нечас с Ягром делят второе место по очкам за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ. Лидером по этому показателю является Мартин Страка, набравший восемь очков на Олимпийских играх 2006 года.

Сборная Чехии в 1/4 финала встретится с Канадой.