Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартин Нечас сравнялся с Ягром по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ

Мартин Нечас сравнялся с Ягром по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ
Комментарии

Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас отметился голом и результативной передачей в победном матче 1/8 финала с Данией (3:2). Всего в текущем олимпийском турнире на счету Нечаса семь очков — три гола и четыре передачи. Нечас сравнялся с Яромиром Ягром (2006 год) по количеству очков за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Нечас (Гронек, Червенка) – 25:39 (pp)     1:1 Труэ (Блихфельд) – 29:02     2:1 Кемпф (Рутта, Нечас) – 30:15     3:1 Червенка (Пастрняк) – 31:24     3:2 Олесен (Мёльгор, Блихфельд) – 37:12 (pp)    

Нечас с Ягром делят второе место по очкам за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ. Лидером по этому показателю является Мартин Страка, набравший восемь очков на Олимпийских играх 2006 года.

Сборная Чехии в 1/4 финала встретится с Канадой.

Материалы по теме
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android