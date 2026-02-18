Мартин Нечас сравнялся с Ягром по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ
Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас отметился голом и результативной передачей в победном матче 1/8 финала с Данией (3:2). Всего в текущем олимпийском турнире на счету Нечаса семь очков — три гола и четыре передачи. Нечас сравнялся с Яромиром Ягром (2006 год) по количеству очков за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Нечас (Гронек, Червенка) – 25:39 (pp) 1:1 Труэ (Блихфельд) – 29:02 2:1 Кемпф (Рутта, Нечас) – 30:15 3:1 Червенка (Пастрняк) – 31:24 3:2 Олесен (Мёльгор, Блихфельд) – 37:12 (pp)
Нечас с Ягром делят второе место по очкам за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ. Лидером по этому показателю является Мартин Страка, набравший восемь очков на Олимпийских играх 2006 года.
Сборная Чехии в 1/4 финала встретится с Канадой.
