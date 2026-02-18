Канада — Чехия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 18:40 мск

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и Чехии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Напомним, сборная Канады в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх. Команда Чехии завершила групповой этап на третьей строчке с четырьмя очками в трёх встречах и в 1/8 финала обыграла Данию (3:2).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.