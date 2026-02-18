Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия — Швейцария: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 20:10 мск

Финляндия — Швейцария: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 20:10 мск
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В четвертьфинальном матче на стадионе «Ро Арена» встретятся сборные Финляндии и Швейцарии. Начало встречи запланировано на 20:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 20:10 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная Финляндии в своей группе заняла второе место, набрав шесть очков в трёх играх. Команда Швейцарии завершила групповой этап на второй строчке, набрав пять очков в трёх встречах, а в 1/8 финала обыграла Италию (3:0).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android