США — Швеция: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 23:10 мск

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В четвертьфинальном матче на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Швеции. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сборная США в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх. Команда Швеции завершила групповой этап на третьей строчке, набрав шесть очков в трёх встречах, а в 1/8 финала обыграла Латвию (5:1).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.