«Это невероятно плохо». Матс Сундин назвал слабость в игре сборной Швеции на ОИ-2026

Бывший шведский нападающий клубов НХЛ Матс Сундин высказался о проблеме в игре сборной Швеции на вбрасываниях. Шведская сборная в 1/8 финала с Латвией уступила по вбрасываниям со счётом 27:30.

«Это невероятно плохо. Я могу понять это с более сильной командой, но с этими латвийскими игроками и с тем составом, который у нас есть, это нехорошо. Это нужно исправить», — цитирует Сундина Expressen.

Сундин — бывший центральный нападающий, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Первый в истории европеец, выбранный на драфте НХЛ под первым номером (1989, «Квебек Нордикс»).

В 1/4 финала сборная Швеции сыграет с США.