«Это невероятно плохо». Матс Сундин назвал слабость в игре сборной Швеции на ОИ-2026
Бывший шведский нападающий клубов НХЛ Матс Сундин высказался о проблеме в игре сборной Швеции на вбрасываниях. Шведская сборная в 1/8 финала с Латвией уступила по вбрасываниям со счётом 27:30.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Латвия
1:0 Кемпе (Эрикссон Эк, Нюландер) – 10:55     2:0 Ландеског (Рэймонд, Зибанеджад) – 11:36     3:0 Форсберг (Карлссон, Броберг) – 27:36     3:1 Тралмакс (Шмитс, Блюгерс) – 30:47     4:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 45:54     5:1 Нюландер (Рэймонд, Далин) – 53:18    

«Это невероятно плохо. Я могу понять это с более сильной командой, но с этими латвийскими игроками и с тем составом, который у нас есть, это нехорошо. Это нужно исправить», — цитирует Сундина Expressen.

Сундин — бывший центральный нападающий, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Первый в истории европеец, выбранный на драфте НХЛ под первым номером (1989, «Квебек Нордикс»).

В 1/4 финала сборная Швеции сыграет с США.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
