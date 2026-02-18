«Это невероятно плохо». Матс Сундин назвал слабость в игре сборной Швеции на ОИ-2026
Поделиться
Бывший шведский нападающий клубов НХЛ Матс Сундин высказался о проблеме в игре сборной Швеции на вбрасываниях. Шведская сборная в 1/8 финала с Латвией уступила по вбрасываниям со счётом 27:30.
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Латвия
1:0 Кемпе (Эрикссон Эк, Нюландер) – 10:55 2:0 Ландеског (Рэймонд, Зибанеджад) – 11:36 3:0 Форсберг (Карлссон, Броберг) – 27:36 3:1 Тралмакс (Шмитс, Блюгерс) – 30:47 4:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 45:54 5:1 Нюландер (Рэймонд, Далин) – 53:18
«Это невероятно плохо. Я могу понять это с более сильной командой, но с этими латвийскими игроками и с тем составом, который у нас есть, это нехорошо. Это нужно исправить», — цитирует Сундина Expressen.
Сундин — бывший центральный нападающий, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Первый в истории европеец, выбранный на драфте НХЛ под первым номером (1989, «Квебек Нордикс»).
В 1/4 финала сборная Швеции сыграет с США.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:42
-
02:14
-
01:51
-
01:35
-
01:32
- 17 февраля 2026
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:45
-
23:35