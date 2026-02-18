Президент ИИХФ рассказал, за что был дисквалифицирован защитник сборной Франции Кринон

Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон был дисквалифицирован национальной федерацией за провокационные действия по отношению к болельщикам. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Французская федерация хоккея отстранила Кринона от матчей сборной до конца Олимпиады за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.

«Проблема не в драке, а в том, что игрок провоцировал болельщиков, когда покидал лёд», — цитирует Тардифа ТАСС.

Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против защитника сборной Франции и «Гренобля» Пьерра Кринона на основании жалобы вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора.