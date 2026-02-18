Скидки
Кросби высказался о значении Коннора Макдэвида для сборной Канады на ОИ-2026

Кросби высказался о значении Коннора Макдэвида для сборной Канады на ОИ-2026
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби высказался о значении для команды форварда Коннора Макдэвида.

«Он делает всё. Будь то с шайбой, без шайбы, играет жёстко, подаёт пример во всех возможных аспектах. Соперник пытается его атаковать, но он просто продолжает играть. В этом плане Коннор демонстрирует большую сосредоточенность», — цитирует Кросби журналист Марк Мастерс в соцсети Х.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего олимпийского турнира по хоккею. На счету канадского форварда девять очков в трёх матчах — два гола и семь результативных передач. Макдэвид выступает на своей первой Олимпиаде.

Отдушина для гения. Почему для Макдэвида игра за сборную Канады — это отдых?
Отдушина для гения. Почему для Макдэвида игра за сборную Канады — это отдых?
