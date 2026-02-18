Скидки
«Мы ждали этого момента всю свою карьеру». Нечас — об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ-2026

«Мы ждали этого момента всю свою карьеру». Нечас — об игре с Канадой в 1/4 финала ОИ-2026
Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас высказался о предстоящем четвертьфинальном матче со сборной Канады. Встреча пройдёт сегодня, 18 февраля, и начнётся в 18:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ждали этого момента всю свою карьеру… Будем невероятно воодушевлены, потому что лучше и быть не может. Было бы иначе, если бы это была серия плей-офф, но это всего лишь одна игра, и мы выложимся на полную», — цитирует Нечаса журналист Марк Мастерс в соцсети Х.

Всего в текущем олимпийском турнире на счету Нечаса семь очков — три гола и четыре передачи. Нечас сравнялся с Яромиром Ягром (2006 год) по количеству очков за сборную Чехии в одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.

Мартин Нечас сравнялся с Ягром по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ
