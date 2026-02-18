Джон Купер объяснил, почему Маккиннон и Беннетт пропустили тренировку сборной Канады
Главный тренер сборной Канады Джон Купер объяснил, почему нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт пропустили командную тренировку накануне четвертьфинального матча со сборной Чехии.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Никаких опасений. Долгий турнир, большая нагрузка, это просто день отдыха для ребят. Но я ожидаю, что все будут полностью здоровы и готовы к матчу, особенно Маккиннон», — цитирует Купера журналист Марк Мастерс в соцсети Х.
Маккинон получил чувствительные удары в челюсть и колено в предыдущем матче со сборной Франции. Напомним, канадский нападающий получил удар локтем в челюсть от защитника сборной Франции Пьера Кринона.
