Зибанеджад высказался о предстоящей игре с партнёрами по «Рейнджерс» на Олимпиаде

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад высказался о предстоящей встрече со своими партнёрами по «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллером и Винсентом Трочеком, выступающими за сборную США. Национальные команды встретятся в рамках четвертьфинального матча на мужском олимпийском турнире.

«Это будет непростое испытание, но мы к нему готовы. Очевидно, что это ребята, с которыми я играю каждый день, зная, насколько они хороши и каковы их сильные стороны… Мы оставим дружеские отношения на 60 с лишним минут, а потом поговорим», — цитирует Зибанеджада журналистка Молли Уокер в соцсети Х.

Встреча пройдёт сегодня, 18 февраля, и начнётся в 23:10 мск.