Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зибанеджад высказался о предстоящей игре с партнёрами по «Рейнджерс» на Олимпиаде

Зибанеджад высказался о предстоящей игре с партнёрами по «Рейнджерс» на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад высказался о предстоящей встрече со своими партнёрами по «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллером и Винсентом Трочеком, выступающими за сборную США. Национальные команды встретятся в рамках четвертьфинального матча на мужском олимпийском турнире.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет непростое испытание, но мы к нему готовы. Очевидно, что это ребята, с которыми я играю каждый день, зная, насколько они хороши и каковы их сильные стороны… Мы оставим дружеские отношения на 60 с лишним минут, а потом поговорим», — цитирует Зибанеджада журналистка Молли Уокер в соцсети Х.

Встреча пройдёт сегодня, 18 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Материалы по теме
Американцы точно не выиграют Олимпиаду? Против них удивительный тренд
Американцы точно не выиграют Олимпиаду? Против них удивительный тренд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android