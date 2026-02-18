Главный тренер сборной США прокомментировал стрельбу на школьном матче в Род-Айленде

Главный тренер сборной США Майк Салливан высказался о трагической стрельбе на хоккейном матче в средней школе в Паутакете (США). Во время игры между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» в Род-Айленде произошёл ужасный инцидент: мужчина открыл огонь прямо на ледовой арене — застрелил жену и троих своих детей, а затем и себя.

«Наши сердца и молитвы обращены к пострадавшим… Для меня это, безусловно, очень болезненно, ведь я вырос в Массачусетсе. Двое наших тренеров родом из Род-Айленда. Какая ужасная трагедия, и это очень сильно задевает. Я хотел просто отметить этот инцидент и сказать всем, как сильно мы сожалеем, сочувствуем им и их друзьям», — цитирует Салливана журналистка Молли Уокер в соцсети Х.