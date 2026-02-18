Скидки
Пашков: когда Евгений Кузнецов возвращался из НХЛ, был очень мощно разрекламирован

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова. После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в девяти играх при показателе полезности «+5».

Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?
— Не сказал бы, что его старт такой уж яркий, скорее неплохой. Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов — специалист интересный, гибкий, нашёл для Кузнецова определённую роль. Но, когда Евгений возвращался из НХЛ, он был очень мощно разрекламирован, и все мы ждём от него доминирования в КХЛ. Пока никакого доминирования нет. И будет ли — не знаю, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
