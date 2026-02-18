«Самое любимое воспоминание». Братья Ткачуки — о фото с Малкиным и Овечкиным на ОИ-2006

Братья Мэттью и Брэди Ткачуки высказались о совместном фото с российскими нападающими Александром Овечкиным и Евгением Малкиным во время Олимпийских игр 2006 года в Турине.

«У нас есть потрясающая фотография с Алексом Овечкиным и Евгением Малкиным, когда им было лет 19 или 20. Она до сих пор висит в наших комнатах в Сент-Луисе. Знаю, что мы были на Олимпиаде, но это, наверное, моё самое любимое воспоминание об Олимпийских играх. На самом деле, я даже не помню ни одной игры моего отца. Помню, как был там, делал плакаты и с гордостью носил наш флаг, но сами игры я даже не помню», — цитирует Мэттью The Athletic.

«Фотография Ови и Джино — это тот момент, который мне запомнился больше всего», — добавил Брэди.