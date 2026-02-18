Форвард «Нефтехимика» высказался об изменениях в команде после прихода Игоря Гришина

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров высказался об изменениях в команде после прихода главного тренера Игоря Гришина.

— «Нефтехимик» Игоря Гришина справедливо называют главным открытием этого сезона в КХЛ. На твой взгляд, что кардинально поменялось внутри команды по сравнению с прошлым годом?

— Во-первых, это подход к игре. Если при Олеге Юрьевиче Леонтьеве мы играли в более закрытый хоккей, то в нынешнем сезоне у нас больше акцента на атаку. Это не значит, что мы забываем об обороне. Скорее стараемся искать во всём баланс. Где-то потерпеть, где-то удачно сыграть на контратаках. Если у «Нефтехимика» благодаря нашей игре в этом сезоне появилось больше фанатов — отлично. Значит, всё делаем правильно, — цитирует Белозёрова «Татар-информ».