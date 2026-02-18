Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» высказался об изменениях в команде после прихода Игоря Гришина

Форвард «Нефтехимика» высказался об изменениях в команде после прихода Игоря Гришина
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров высказался об изменениях в команде после прихода главного тренера Игоря Гришина.

— «Нефтехимик» Игоря Гришина справедливо называют главным открытием этого сезона в КХЛ. На твой взгляд, что кардинально поменялось внутри команды по сравнению с прошлым годом?
— Во-первых, это подход к игре. Если при Олеге Юрьевиче Леонтьеве мы играли в более закрытый хоккей, то в нынешнем сезоне у нас больше акцента на атаку. Это не значит, что мы забываем об обороне. Скорее стараемся искать во всём баланс. Где-то потерпеть, где-то удачно сыграть на контратаках. Если у «Нефтехимика» благодаря нашей игре в этом сезоне появилось больше фанатов — отлично. Значит, всё делаем правильно, — цитирует Белозёрова «Татар-информ».

Материалы по теме
Видео
Андрей Белозёров установил новый снайперский рекорд «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android