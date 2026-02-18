Скидки
Дворски побил рекорд Овечкина по очкам среди новичков НХЛ на Олимпиаде по хоккею

Комментарии

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски отметился голом и результативной передачей в матче 1/4 финала со сборной Германией. После второго периода впереди словацкая сборная со счётом 4:1. Дворски побил рекорд российского нападающего Александра Овечкина по очкам среди новичков НХЛ на одном олимпийском турнире.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
3-й период
5 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06     2:0 Келемен (Регенда) – 24:01     3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34     4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21     4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59     5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58     5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp)    

Всего на счету 20-летнего Дворски на текущей Олимпиаде шесть очков — три гола и три результативные передачи. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину (5 (5+0) очков на ОИ- 2006), Сами Ватанену (5 (0+5) очков на ОИ- 2014) и Олли Мяяття (5 (3+2) очков на ОИ- 2014).

Дворски был выбран «Сент-Луис Блюз» под 10-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
