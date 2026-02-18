Скидки
Ветеран СКА: Никитин — топ-тренер, который знает, что делает, ЦСКА набирает

Ветеран СКА: Никитин — топ-тренер, который знает, что делает, ЦСКА набирает
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил игру ЦСКА под руководством наставника Игоря Никитина.

«Все знают Никитина – это топ-тренер, который знает, что делает. Да, в начале сезона были сложности, но сейчас, по всей видимости, команда поняла, что хочет тренер, и всё наладилось. То, что Никитин умеет ставить игру, вопросов нет. Есть дисциплина, есть физическая готовность. ЦСКА набирает», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 57 матчей ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками. В следующей игре армейский клуб встретится со СКА 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Скабелка: не могу назвать ЦСКА очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина
