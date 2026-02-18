Скидки
Словакия – Германия, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 6:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Словакия с хоккеистами из КХЛ — в полуфинале Олимпиады, сборная крупно обыграла Германию
Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06     2:0 Келемен (Регенда) – 24:01     3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34     4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21     4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59     5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58     5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp)     6:2 Татар (Ружичка, Слафковски) – 56:33    

В составе сборной Словакии шайбы на свой счёт записали Павол Регенда (дубль), Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски, Томаш Татар. У команды Германии голы забили Лукас Райхель, Фредерик Тиффельс.

Напомним, в составе сборной Словакии играют три представителя КХЛ — Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

