Словакия с хоккеистами из КХЛ — в полуфинале Олимпиады, сборная крупно обыграла Германию

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.
В составе сборной Словакии шайбы на свой счёт записали Павол Регенда (дубль), Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски, Томаш Татар. У команды Германии голы забили Лукас Райхель, Фредерик Тиффельс.
Напомним, в составе сборной Словакии играют три представителя КХЛ — Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.
- 18 февраля 2026
