Леон Драйзайтль, ОИ-2026: статистика в матче Словакия — Германия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Словакии записал на свой счёт одну результативную передачу.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.