Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три хоккеиста КХЛ примут участие в полуфинале Олимпиады 2026 года в Италии

Три хоккеиста КХЛ примут участие в полуфинале Олимпиады 2026 года в Италии
Комментарии

В полуфинальном матче хоккейного олимпийского турнира примут участие три игрока из Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеисты сборной Словакии Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак») прошли в полуфинал турнира, после того как национальная команда одержала крупную победу над сборной Германии со счётом 6:2.

Ещё один представитель КХЛ — Стефан Да Коста завершил выступление на Олимпиаде вместе со сборной Франции.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Материалы по теме
Словакия с хоккеистами из КХЛ — в полуфинале Олимпиады, сборная крупно обыграла Германию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android