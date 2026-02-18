Нападающий сборной Словакии Дворски повторил достижение Евгения Малкина на Олимпиадах

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски отметился голом и результативной передачей в матче 1/4 финала со сборной Германии.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 20-летний Дворски повторил достижение Евгения Малкина на Олимпиадах. Оба хоккеиста набирали очки в четырёх матчах олимпийского турнира с участием игроков НХЛ до достижения 21-летнего возраста. В 2006 году 19-летний Малкин набирал очки также в четырёх играх.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.