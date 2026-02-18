Леон Драйзайтль установил рекорд сборной Германии по очкам на Олимпиаде с участием НХЛ

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Словакии записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего на счету Драйзайтля стало 7 (2+5) очков в пяти матчах на Олимпиаде-2026.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль побил рекорд сборной по очкам на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ. Он превзошёл достижение Лена Соччио (3+3 за семь матчей в 2002 году) и Тима Штюцле (4+2 за пять игр в 2026 году).

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.