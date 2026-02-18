Скидки
«Это потрясающе». Слафковски — о выходе сборной Словакии в полуфинал Олимпиады

Комментарии

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о проходе национальной команды в полуфинал Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Это потрясающе. А ещё лучше то, что здесь собрались лучшие игроки мира и мы, из маленькой страны, где проживает пять миллионов человек, сумели попасть в четвёрку лучших. Мы хотим продолжать усердно работать, чтобы завоевать медали», — приводит слова Слафковски журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06     2:0 Келемен (Регенда) – 24:01     3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34     4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21     4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59     5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58     5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp)     6:2 Татар (Ружичка, Слафковски) – 56:33    
