«Это потрясающе». Слафковски — о выходе сборной Словакии в полуфинал Олимпиады

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о проходе национальной команды в полуфинал Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Это потрясающе. А ещё лучше то, что здесь собрались лучшие игроки мира и мы, из маленькой страны, где проживает пять миллионов человек, сумели попасть в четвёрку лучших. Мы хотим продолжать усердно работать, чтобы завоевать медали», — приводит слова Слафковски журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.