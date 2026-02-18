Евгений Кузнецов впервые в карьере забросил в ворота своего родного клуба «Трактора»
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Кузнецов) – 12:41 (5x5) 0:2 Кузнецов (Сучков, Ремпал) – 15:51 (5x5)
На 16-й минуте первого игрового отрезка вторую шайбу «Салавата Юлаева» во встрече забросил уроженец Челябинска Евгений Кузнецов. Этот гол стал первым в его карьере в ворота родного «Трактора».
Всего в текущем сезоне на счету Кузнецова до игры с «Трактором» было 16 (2+14) очков в 24 матчах.
