Шайба Бродхёрста в овертайме принесла «Амуру» победу над «Сибирью» в Новосибирске
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Мищенко – 03:06 (5x5) 1:1 Кошелев (Лещенко, Аланов) – 52:35 (5x4) 1:2 Бродхёрст (Мищенко) – 60:37 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На четвёртой минуте первого периода Иван Мищенко открыл счёт во встрече. На 13-й минуте третьего периода Семён Кошелев с передач Вячеслава Лещенко и Егора Аланова восстановил равенство в счёте. В овертайме Алекс Бродхёрст принёс гостям победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».
