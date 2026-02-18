«Соперник был вполне проходимым». Зайдер — о поражении Германии от Словакии со счётом 2:6

Защитник сборной Германии Мориц Зайдер высказался о поражении в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира от команды Словакии.

«Думаю, сегодня мы выбросили свой огромный лотерейный билет. Соперник был вполне проходимым. Но если ты не делаешь всё правильно, то не заслуживаешь выхода в полуфинал, и именно это сегодня произошло», — приводит слова Зайдера журналист Итан Сирс на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.