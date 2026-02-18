Немец: бронзовая медаль ОИ-2022 была отличной, но сейчас четвёрка лучших куда серьёзнее

Защитник сборной Словакии Шимон Немец прокомментировал проход национальной команды в полуфинал Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Бронзовая медаль четыре года назад была отличной, но сейчас четвёрка лучших куда серьёзнее. В конце концов, здесь есть игроки из НХЛ, а у нас их не так много в составе. Это ещё раз показывает, насколько каждый из нас ценит игру за свою страну», — приводит слова Немеца словацкое издание Sportovy.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.