Тренер «Амура» Андриевский — о победе над «Сибирью»: понимали, какая цена у этого матча
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Сибирью» (2:1 ОТ) в Новосибирске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Мищенко – 03:06 (5x5) 1:1 Кошелев (Лещенко, Аланов) – 52:35 (5x4) 1:2 Бродхёрст (Мищенко) – 60:37 (3x3)
— Важные два очка, перед игрой ребята всё прекрасно понимали, какая цена у этого матча. Я считаю, хорошую игру провели, немного не повезло в конце, пропустили.
— Удаление Лихачёва сломало вашу уверенную игру без шайбы?
— Да, всё верно. Контролировать контролировали, а оно так всегда получается потом – игра переворачивается. Одна команда на подъёме, другая – нет, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».
