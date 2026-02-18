Тренер «Амура» Андриевский — о победе над «Сибирью»: понимали, какая цена у этого матча

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Сибирью» (2:1 ОТ) в Новосибирске.

— Важные два очка, перед игрой ребята всё прекрасно понимали, какая цена у этого матча. Я считаю, хорошую игру провели, немного не повезло в конце, пропустили.

— Удаление Лихачёва сломало вашу уверенную игру без шайбы?

— Да, всё верно. Контролировать контролировали, а оно так всегда получается потом – игра переворачивается. Одна команда на подъёме, другая – нет, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».