Люзенков объяснил причины поражения «Сибири» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал домашнее поражение от «Амура» в овертайме со счётом 2:1.

— Присутствовала нервозность у ребят. Неплохой первый период, но допустили ошибку и отдали инициативу. Молодцы, что реализовали большинство, но в овертайме допустили ошибку и пропустили.

— «Сибирь» не смогла найти ключей для прохождения средней зоны?

— Вроде бы разгоняли атаку, но не могли зацепиться, чтобы создать позиционную атаку, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».