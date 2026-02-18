Скидки
Люзенков объяснил причины поражения «Сибири» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал домашнее поражение от «Амура» в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Мищенко – 03:06 (5x5)     1:1 Кошелев (Лещенко, Аланов) – 52:35 (5x4)     1:2 Бродхёрст (Мищенко) – 60:37 (3x3)    

— Присутствовала нервозность у ребят. Неплохой первый период, но допустили ошибку и отдали инициативу. Молодцы, что реализовали большинство, но в овертайме допустили ошибку и пропустили.

— «Сибирь» не смогла найти ключей для прохождения средней зоны?
— Вроде бы разгоняли атаку, но не могли зацепиться, чтобы создать позиционную атаку, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».

