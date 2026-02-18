Люзенков — о пропущенной шайбе Бердина с первого броска: Моторыгин любил так действовать

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после домашнего поражения от «Амура» в овертайме со счётом 2:1 высказался о пропущенной шайбе вратарём новосибирского клуба Михаилом Бердиным.

— Михаил Бердин опять пропустил с первого броска.

— Я не обращал внимания. С первого? У вратарей бывает такое, у меня в молодёжной команде любил так действовать Максим Моторыгин, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».