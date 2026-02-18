Плющев: сборная России не дошла бы до финала Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру сборной Канады на Олимпиаде-2026 и заявил, что команда России не попала бы в финал турнира.

— У Канады играют Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Райнхарт. Это самая сильная атака на Олимпиаде?

— Эта сборная выделяется не только нападающими, ведь у них ещё и великолепные защитники. Я давно не видел игру защитников на таком высоком уровне. Они чувствуют себя как нападающие, позволяя очень многое на синей линии соперника. У своих ворот они шикарно владеют шайбой, великолепно катаются. Я давно не видел, чтобы наши игроки забивали броском. Они постоянно щёлкают по воротам, а канадцы делают хлёсткие броски, которыми раньше отличались наши сборники, например, Александр Гусев. У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырёх центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде.

— Сборная России проиграла бы этой Канаде?

— Думаю, мы бы до финала не дошли, — цитирует Плющева «Советский спорт».