Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: сборная России не дошла бы до финала Олимпиады

Плющев: сборная России не дошла бы до финала Олимпиады
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру сборной Канады на Олимпиаде-2026 и заявил, что команда России не попала бы в финал турнира.

— У Канады играют Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Райнхарт. Это самая сильная атака на Олимпиаде?
— Эта сборная выделяется не только нападающими, ведь у них ещё и великолепные защитники. Я давно не видел игру защитников на таком высоком уровне. Они чувствуют себя как нападающие, позволяя очень многое на синей линии соперника. У своих ворот они шикарно владеют шайбой, великолепно катаются. Я давно не видел, чтобы наши игроки забивали броском. Они постоянно щёлкают по воротам, а канадцы делают хлёсткие броски, которыми раньше отличались наши сборники, например, Александр Гусев. У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырёх центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде.

— Сборная России проиграла бы этой Канаде?
— Думаю, мы бы до финала не дошли, — цитирует Плющева «Советский спорт».

Материалы по теме
Дрю Даути высказался о рекорде Сидни Кросби по очкам за сборную Канады на Олимпиадах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android