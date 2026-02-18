«Локомотив» поздравил защитника сборной Словакии Герната с выходом в полуфинал Олимпиады

«Локомотив» поздравил защитника сборной Словакии и ярославского клуба Мартина Герната с выходом в полуфинал Олимпиады.

«Защитник «Локомотива» в составе сборной Словакии обыграл национальную команду Германии со счётом 6:2. В четвертьфинале Мартин не отметился результативными действиями, но на групповом этапе набрал 4 (1+3) очка. Полуфинал состоится уже в пятницу. Соперник для словаков определится позднее. Желаем успехов Мартину в борьбе за медали Олимпийских игр!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.