Маклин Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20

Маклин Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на Олимпиаде среди игроков U20

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини в матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 7-е (5+2) очко и превзошёл рекорд Олимпийских игр среди игроков, не достигших 20 лет, принадлежащий Евгению Малкину. Малкин на ОИ-2006 набрал шесть очков до достижения 20-летия. Тогда на счету россиянина было два гола и четыре результативные передачи.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

