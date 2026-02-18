Маклин Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини в матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 7-е (5+2) очко и превзошёл рекорд Олимпийских игр среди игроков, не достигших 20 лет, принадлежащий Евгению Малкину. Малкин на ОИ-2006 набрал шесть очков до достижения 20-летия. Тогда на счету россиянина было два гола и четыре результативные передачи.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.