Российский флаг вывешен на трибунах во время хоккейного матча Канада — Чехия на Олимпиаде
Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05 1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34 1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)
Во время игры на трибунах был вывешен флаг Российской Федерации с надписью «Зеленоград».
Фото: «Чемпионат»
Сборная Канады в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх. Команда Чехии завершила групповой этап на третьей строчке с четырьмя очками в трёх встречах и в 1/8 финала обыграла Данию (3:2).
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.
