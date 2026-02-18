Российский флаг вывешен на трибунах во время хоккейного матча Канада — Чехия на Олимпиаде

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Во время игры на трибунах был вывешен флаг Российской Федерации с надписью «Зеленоград».

Фото: «Чемпионат»

Сборная Канады в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх. Команда Чехии завершила групповой этап на третьей строчке с четырьмя очками в трёх встречах и в 1/8 финала обыграла Данию (3:2).

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.