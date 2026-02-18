Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Словакия — Германия

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая команда. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В составе сборной Словакии шайбы на свой счёт записали Павол Регенда (дубль), Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски, Томаш Татар. У команды Германии голы забили Лукас Райхель, Фредерик Тиффельс.

Напомним, в составе сборной Словакии играют три представителя КХЛ — Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.