Трактор – Салават Юлаев, результат матча 18 февраля 2026 года, счёт 0:5, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» со счётом 6:0 разгромил в гостях «Трактор»
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Кузнецов) – 12:41 (5x5)     0:2 Кузнецов (Сучков, Ремпал) – 15:51 (5x5)     0:3 Броссо (Цулыгин, Родевальд) – 37:47 (5x5)     0:4 Ремпал (Броссо) – 50:00 (5x5)     0:5 Родевальд (Кузнецов, Стюарт) – 58:01 (5x4)     0:6 Броссо (Ремпал, Кузнецов) – 59:54 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 18-й минуте второго периода Девин Броссо сделал счёт 3:0. В середине третьего периода Шелдон Ремпал довёл счёт до крупного. В конце игры Джек Родевальд и Девин Броссо установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» дома примет «Северсталь» 20 февраля. «Салават Юлаев» 22 февраля сыграет в Уфе со «Спартаком».

