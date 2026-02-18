«Салават Юлаев» со счётом 6:0 разгромил в гостях «Трактор»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 18-й минуте второго периода Девин Броссо сделал счёт 3:0. В середине третьего периода Шелдон Ремпал довёл счёт до крупного. В конце игры Джек Родевальд и Девин Броссо установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» дома примет «Северсталь» 20 февраля. «Салават Юлаев» 22 февраля сыграет в Уфе со «Спартаком».