Канада впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ
Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. После второго периода счёт 2:1 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05 1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34 1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сборная Канады впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ. Тогда на групповом этапе канадцы проиграли сборной США (3:5).
Олимпийские игры 2010 . Группа A. 3-й тур
22 февраля 2010, понедельник. 03:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 5
США
0:1 Рафальски (Сутер, Лангенбрюннер) – 00:41 (5x5) 1:1 Стаал (Сибрук, Тэйвз) – 08:53 (5x5) 1:2 Рафальски – 09:15 (5x5) 2:2 Хитли (Тэйвз, Уэбер) – 23:32 (5x5) 2:3 Друри (Райан, Бэкес) – 36:46 (5x5) 2:4 Лангенбрюннер (Сутер, Рафальски) – 47:09 (5x4) 3:4 Кросби (Нэш, Кит) – 56:51 (5x4) 3:5 Кеслер (Паризе) – 59:15 (en)
После этого поражения команда Канады не проигрывала на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ. Канадцы вели в счёте в этих играх 805 минут и одну секунду.
Комментарии
