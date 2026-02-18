Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ

Канада впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. После второго периода счёт 2:1 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сборная Канады впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ. Тогда на групповом этапе канадцы проиграли сборной США (3:5).

Олимпийские игры 2010 . Группа A. 3-й тур
22 февраля 2010, понедельник. 03:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 5
США
0:1 Рафальски (Сутер, Лангенбрюннер) – 00:41 (5x5)     1:1 Стаал (Сибрук, Тэйвз) – 08:53 (5x5)     1:2 Рафальски – 09:15 (5x5)     2:2 Хитли (Тэйвз, Уэбер) – 23:32 (5x5)     2:3 Друри (Райан, Бэкес) – 36:46 (5x5)     2:4 Лангенбрюннер (Сутер, Рафальски) – 47:09 (5x4)     3:4 Кросби (Нэш, Кит) – 56:51 (5x4)     3:5 Кеслер (Паризе) – 59:15 (en)    

После этого поражения команда Канады не проигрывала на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ. Канадцы вели в счёте в этих играх 805 минут и одну секунду.

Материалы по теме
Маклин Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android