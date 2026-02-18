Канада впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Канады и Чехии. После второго периода счёт 2:1 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сборная Канады впервые с 2010 года проигрывает в матче олимпийского турнира с участием игроков НХЛ. Тогда на групповом этапе канадцы проиграли сборной США (3:5).

После этого поражения команда Канады не проигрывала на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ. Канадцы вели в счёте в этих играх 805 минут и одну секунду.