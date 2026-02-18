Маклин Селебрини повторил рекорд Олимпийских игр по количеству матчей с шайбами подряд

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини забрасывает в четвёртом матче подряд. Это его первые игры на Олимпиаде в карьере. Маклин повторил рекорд Мариана Госсы, Теэму Селянне и Матса Сундина, которые также забрасывали в четырёх играх подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Ранее Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20.