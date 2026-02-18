Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини повторил рекорд Олимпийских игр по количеству матчей с шайбами подряд

Маклин Селебрини повторил рекорд Олимпийских игр по количеству матчей с шайбами подряд
Комментарии

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
3-й период
3 : 3
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини забрасывает в четвёртом матче подряд. Это его первые игры на Олимпиаде в карьере. Маклин повторил рекорд Мариана Госсы, Теэму Селянне и Матса Сундина, которые также забрасывали в четырёх играх подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Ранее Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20.

Материалы по теме
Маклин Селебрини превзошёл рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android