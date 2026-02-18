Евгений Кузнецов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» и «Трактора» после матча команд

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после разгромной победы над его родным клубом «Трактором» обратился к болельщикам обеих команд.

«День, когда я благодарю болельщиков обеих команд. Челябинск, спасибо за тёплый приём! Родное – это родное! Клуб, который меня воспитал, за который я бился с самого детства! Уфа, всех с победой! Сегодня заслужили погулять, завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.