Евгений Кузнецов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» и «Трактора» после матча команд
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после разгромной победы над его родным клубом «Трактором» обратился к болельщикам обеих команд.
«День, когда я благодарю болельщиков обеих команд. Челябинск, спасибо за тёплый приём! Родное – это родное! Клуб, который меня воспитал, за который я бился с самого детства! Уфа, всех с победой! Сегодня заслужили погулять, завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Кузнецов) – 12:41 (5x5) 0:2 Кузнецов (Сучков, Ремпал) – 15:51 (5x5) 0:3 Броссо (Цулыгин, Родевальд) – 37:47 (5x5) 0:4 Ремпал (Броссо) – 50:00 (5x5) 0:5 Родевальд (Кузнецов, Стюарт) – 58:01 (5x4) 0:6 Броссо (Ремпал, Кузнецов) – 59:54 (5x4)
