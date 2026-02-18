Фехервари: выход в полуфинал ОИ кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив
Поделиться
Защитник сборной Словакии Мартин Фехервари поделился эмоциями от выхода в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.
«Честно говоря, это невероятно. Я до сих пор не могу поверить, что мы попали в четвёрку лучших. Конечно, я верил в нашу команду, но на этом турнире играют игроки из НХЛ, звёзды других команд. Это кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив и взволнован. Я никогда не попадал в четвёрку лучших на каком-нибудь крупном турнире», — приводит слова Фехервари пресс-служба NHLPA.
Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06 2:0 Келемен (Регенда) – 24:01 3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34 4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21 4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59 5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58 5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp) 6:2 Татар (Ружичка, Слафковски) – 56:33
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
19:51
-
19:42
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:55
-
17:44
-
17:36
-
17:35
-
17:26
-
17:10
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:37
-
16:14
-
15:55
-
15:53