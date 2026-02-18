Фехервари: выход в полуфинал ОИ кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервари поделился эмоциями от выхода в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Честно говоря, это невероятно. Я до сих пор не могу поверить, что мы попали в четвёрку лучших. Конечно, я верил в нашу команду, но на этом турнире играют игроки из НХЛ, звёзды других команд. Это кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив и взволнован. Я никогда не попадал в четвёрку лучших на каком-нибудь крупном турнире», — приводит слова Фехервари пресс-служба NHLPA.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.