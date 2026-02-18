Фехервари: выход в полуфинал ОИ кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив

Скидки
Фехервари: выход в полуфинал Олимпиады кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив

Комментарии

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервари поделился эмоциями от выхода в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Честно говоря, это невероятно. Я до сих пор не могу поверить, что мы попали в четвёрку лучших. Конечно, я верил в нашу команду, но на этом турнире играют игроки из НХЛ, звёзды других команд. Это кажется немного нереалистичным, но я очень счастлив и взволнован. Я никогда не попадал в четвёрку лучших на каком-нибудь крупном турнире», — приводит слова Фехервари пресс-служба NHLPA.

Сегодня, 18 февраля, в Милане проходят матчи 1/4 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Германии. Победу со счётом 6:2 одержала словацкая сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 14:10 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Германия
1:0 Регенда (Чернак, Фехервари) – 18:06     2:0 Келемен (Регенда) – 24:01     3:0 Окульяр (Гудачек, Дворски) – 24:34     4:0 Дворски (Окульяр, Кох) – 30:21     4:1 Райхель (Драйзайтль) – 34:59     5:1 Регенда (Кох, Поспишил) – 40:58     5:2 Тиффельс (Райхель, Мюллер) – 49:09 (pp)     6:2 Татар (Ружичка, Слафковски) – 56:33    
