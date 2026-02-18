Сидни Кросби из-за травмы ушёл в раздевалку по ходу игры со сборной Чехии

Капитан сборной Канады Сидни Кросби по ходу второго периода матча олимпийского турнира с командой Чехии из-за травмы ушёл в раздевалку. Форвард получил повреждение в столкновении с двумя соперниками у борта.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

На Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

