Коннор Макдэвид повторил рекорд Селянне и Койву по очкам за одну Олимпиаду с игроками НХЛ

Канадский нападающий Коннор Макдэвид во встрече олимпийского турнира с командой Чехии записал на свой счёт две результативные передачи.

29-летний нападающий в рамках текущего олимпийского турнира набрал 11-е (2+9) очко и повторил рекорд Теэму Селянне и Саку Койву по очкам на одной Олимпиаде. Селянне и Койву набрали по 11 очков в рамках Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Ранее форвард канадской сборной Маклин Селебрини повторил рекорд Олимпийских игр по количеству матчей с шайбами подряд.